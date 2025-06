Dupla três-lagoense garante pódio em todas as categorias da 2ª etapa do Circuito Estadual de Vôlei de Praia

A cidade de Três Lagoas voltou a ser destaque no cenário esportivo estadual com a atuação impecável das atletas Késia e Clara Ventania, representantes da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), na 2ª etapa do Circuito Estadual de Vôlei de Praia. A competição aconteceu entre os dias 5 e 8 de junho, na Praça Esportiva Belmar Fidalgo, em Campo Grande.

As jovens atletas conquistaram lugar no pódio em todas as categorias que disputaram. Késia e Clara foram campeãs na categoria Sub-17, vice-campeãs na Sub-19 e garantiram o terceiro lugar na categoria Adulto, enfrentando duplas experientes e de alto nível técnico.

Com a participação de 105 duplas, a etapa estadual contou 11 municípios de Mato Grosso do Sul — entre eles Campo Grande, Dourados, Corumbá, Amambai, Coxim e Três Lagoas — além de atletas vindos dos estados de São Paulo, Espírito Santo e Amapá. A competição integrou a 2ª etapa do XIV Circuito Estadual de Base e do XXXIV Circuito Estadual Adulto, somando pontos importantes para o ranking estadual, que define as duplas classificadas para as competições regionais e nacionais.