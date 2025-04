Duplas da Escola Sesi e Jomap vencem torneio de vôlei de praia dos JETs 2025

O torneio de vôlei de praia dos Jogos Escolares Três-Lagoenses (JETs) 2025 – Infantil/Sub-17 reuniu atletas e grande público na Arena Resenha, no sábado (29). Organizada pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL), a competição seguiu o formato de grupos, com os melhores classificados avançando para as fases eliminatórias.

Na categoria feminina, Clara e Júlia, da Escola Sesi Três Lagoas, conquistaram o título. No masculino, Pedro e Gustavo, da Escola Estadual Prof. João Magiano Pinto (JOMAP), foram os campeões.