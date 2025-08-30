É preciso fiscalizar bicicletas elétricas para salvar vidas

Diante das facilidades para se comprar bicicletas elétricas, estas estão tomando as ruas das cidades. Conduzidas por pessoas de todas as idades, inclusive, por jovens na faixa de idade dos 14 anos em diante, verificase, que a grande maioria desconhece as regras de trânsito, ou, se pelo menos têm noção, não as respeitam.

Trafegar na contra mão de direção, ou em alta velocidade, mais do que regra para esses condutores, uma necessidade. Acabam por impor regras próprias, furam sinais de trânsito e obrigam condutores de veículos motorizados redobrarem suas atenções para evitar colisões, atropelamentos e até causar lesões. Transitar pelas ruas da cidade está se tornando um ato de coragem, diante de tantos cuidados que motoristas responsáveis se vêm obrigados a tomar.

Chega informação de que o Departamento Municipal de Trânsito está colocando em prática uma fiscalização mais rigorosa, tendo início pela pista de caminhada na Lagoa Maior, onde muitos condutores dessas bicicletas elétricas fazem dela sua pista de circulação, sem receio algum em colocar em risco a integridade física de seus usuários, muitos dos quais em idade avançada, fazem seus exercícios cotidianos.

A partir de 1º de janeiro de 2026, ou seja, daqui a quatro meses, se os condutores destes veículos de propulsão elétrica não observarem Resolução do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), poderão ter recolhidos ao pátio do setor de trânsito do município suas bicicletas, até promoverem efetiva regularização de acordo as determinações legais, além da obrigação que lhes serão imposta, inclusive, a de frequentarem curso de habilitação que terá duração de dois dias com aulas teóricas, objetivando dar conhecimento e esclarecê-los sobre as regras de trânsito, as quais estamos submetidos. Também, será exigido que bicicletas de propulsão elétrica tenham instalados farol frontal e sinalização traseira, de modo que alertem outros condutores de que estão trafegando pelas ruas da cidade, notadamente, no período noturno. E, a esses condutores será exigido o uso de capacete, óculos e luvas.