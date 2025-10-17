Economistas do Centro-Oeste promovem encontro em Campo Grande

Nos dias 30 e 31 de outubro, Campo Grande sediará o Encontro dos Economistas do Centro-Oeste (Enoeste), evento que reunirá profissionais, universidades, lideranças empresariais e representantes do poder público para discutir temas estratégicos de desenvolvimento econômico e sustentável na região. O encontro será gratuito e aberto. As atividades serão realizadas, no auditório do Senac Academy Hub, na capital, com painéis e palestras conduzidos por especialistas de todo o país.
Desenvolvimento sustentável e inovação em pauta
O economista Hudson Garcia, em entrevista à reportagem da TVC, destacou que o encontro vai além do debate técnico e busca integrar diferentes setores da sociedade.
“O tema principal fala sobre desenvolvimento sustentável, mas também aborda municipalismo, rota bioceânica, bioeconomia e educação — pontos essenciais para o crescimento equilibrado do Centro-Oeste e, especialmente, de Mato Grosso do Sul”, explicou Garcia.
Segundo o economista, a matriz energética e produtiva da região tem se voltado cada vez mais para modelos sustentáveis e inovadores, e o evento pretende apresentar novas perspectivas e estratégias para fortalecer essa transição.
“Nós convidamos profissionais de diferentes áreas para promover um debate mais amplo. O objetivo é aproximar o conhecimento econômico da sociedade e contribuir para a formulação de políticas públicas e privadas que estimulem o desenvolvimento regional”, ressaltou o economista.
As inscrições já estão abertas e devem ser feitas no site do Conselho Regional de Economia de Mato Grosso do Sul (Corecon/MS). Garcia reforçou que o Enoeste será um momento de troca de experiências e de elaboração de propostas para o futuro econômico da região.
“Queremos discutir soluções que fortaleçam não apenas o crescimento econômico, mas também o desenvolvimento social e sustentável. É uma oportunidade de pensar o Centro-Oeste a longo prazo e preparar o Estado para o que vem pela frente”, completou.