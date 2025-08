Edição do "A Rua é Nossa" terá brinquedos infláveis e atividades culturais na Circular da Lagoa Maior

Três Lagoas terá mais uma edição do projeto “A Rua é Nossa” neste domingo (3). A Circular da Lagoa Maior mais uma vez se transformará em um local ainda mais especial para um grande encontro entre os moradores de Três Lagoas, das 6h às 12h, na rua Aldair Rosa de Oliveira.

Mais do que um evento, “A Rua é Nossa” é um convite à vida comunitária e à celebração. Com uma programação diversificada que mescla atividades esportivas e culturais, o objetivo é estimular o movimento, a interação social e o fortalecimento dos laços familiares. É um espaço pensado para que pessoas de todas as idades compartilhem momentos de alegria e criem memórias inesquecíveis.

A criançada terá um dia repleto de diversão com brinquedos infláveis, cama elástica e uma série de brincadeiras lúdicas que prometem arrancar muitos sorrisos. Para os amantes da arte e do artesanato, uma feira especial apresentará peças únicas e feitas com carinho, uma excelente oportunidade para valorizar a cultura local e encontrar verdadeiros tesouros artísticos.