Projeto 'A Rua é Nossa' terá apresentação das 'Estrelinhas do Novo Oeste'

Neste domingo (22), a cidade de Três Lagoas se prepara para mais uma edição do projeto “A Rua é Nossa”. Promovido pela Prefeitura Municipal de Três Lagoas, o evento promete um dia repleto de atividades para toda a família.

A proposta do projeto “A Rua é Nossa” é criar um espaço de lazer e inclusão social, onde as famílias possam se reunir e participar de ações esportivas e culturais que reforcem os laços familiares. Neste domingo, as atividades ocorrerão das 6h às 12h na rua Aldair Rosa de Oliveira, na Circular da Lagoa Maior, abertas a crianças de todas as idades.

Dentre as atrações programadas, destaca-se a encantadora apresentação do projeto “Estrelinhas do Novo Oeste”. Além disso, os pequenos poderão se divertir em brinquedos infláveis, cama elástica e diversas brincadeiras. Para os que gostam de artesanato, uma feira especial estará presente, oferecendo produtos exclusivos e de qualidade. Venha aproveitar um dia cheio de alegria e convivência para todas as idades.