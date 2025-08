Eduardo Riedel prepara filiação ao PP

AVAL NACIONAL

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), já tem o aval do diretório nacional do MDB caso decida disputar o Senado Federal por Mato Grosso do Sul em 2026. Apesar da resistência de lideranças estaduais do partido, que não aceitam sua eventual candidatura em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, a ministra conta com respaldo da direção nacional da legenda. Em entrevista à GloboNews nesta semana, Simone afastou a possibilidade de não apoiar Lula, sinalizando alinhamento com o projeto de reeleição do petista.

PRESIDENTE

A vereadora Evalda Reis foi reconduzida à presidência do diretório municipal do MDB em Três Lagoas. A decisão ocorreu durante a convenção do partido realizada nesta semana.

MOVIMENTO

O PL (Partido Liberal) de Três Lagoas realiza neste domingo (3), a partir das 9h, um ato em frente à antiga Estação Ferroviária, na avenida Rosário Congro. A mobilização integra um movimento nacional de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em defesa da anistia aos presos pelos atos de 8 de janeiro de 2023. A presidente municipal do partido, Mara Belchior, afirmou que a intenção é reunir conservadores e fortalecer a base da direita local, além de retomar o diálogo político com a população.