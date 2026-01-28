Educação municipal divulga lista de designação com mais de 800 alunos

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), divulgou a segunda lista de designação da Rede Municipal de Ensino, referente à 2ª etapa da pré-matrícula, realizada entre os dias 12 e 23 de janeiro de 2026. Ao todo,a nova relação contempla mais de 800 estudantes.

A listagem define as unidades escolares onde as vagas foram designadas, conforme os critérios estabelecidos pela rede municipal de ensino. Os nomes dos alunos e as respectivas escolas podem ser consultados no site oficial da Prefeitura, nas próprias unidades de ensino e também na Central de Matrículas, localizada na sede da Semed.

A Secretaria Municipal de Educação alerta pais e responsáveis para os prazos de efetivação da matrícula, que devem ser cumpridos entre os dias 28 e 30 de janeiro de 2026, diretamente na escola designada. Para a confirmação da vaga, é obrigatória a apresentação de toda a documentação exigida pela unidade escolar.