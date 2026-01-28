Veículos de Comunicação
Três Lagoas JPNews

Educação municipal divulga lista de designação com mais de 800 alunos

Nesta etapa, foram designadas mais de 800 crianças para escolas e CEIs

Kelly Martins

O prazo da matrícula deve ser entre os dias 28 e 30 de janeiro de 2026, diretamente na escola designada. Foto: Arquivo.
O prazo da matrícula deve ser entre os dias 28 e 30 de janeiro de 2026, diretamente na escola designada. Foto: Arquivo.

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), divulgou a segunda lista de designação da Rede Municipal de Ensino, referente à etapa da pré-matrícula, realizada entre os dias 12 e 23 de janeiro de 2026. Ao todo,a nova relação contempla mais de 800 estudantes.

A listagem define as unidades escolares onde as vagas foram designadas, conforme os critérios estabelecidos pela rede municipal de ensino. Os nomes dos alunos e as respectivas escolas podem ser consultados no site oficial da Prefeitura, nas próprias unidades de ensino e também na Central de Matrículas, localizada na sede da Semed.

A Secretaria Municipal de Educação alerta pais e responsáveis para os prazos de efetivação da matrícula, que devem ser cumpridos entre os dias 28 e 30 de janeiro de 2026, diretamente na escola designada. Para a confirmação da vaga, é obrigatória a apresentação de toda a documentação exigida pela unidade escolar.

A Semed reforça que o não comparecimento dentro do prazo estabelecido pode resultar na perda da vaga, conforme as normas previstas no processo de matrícula da Rede Municipal de Ensino.

O atendimento a possíveis dúvidas poderá ser realizado diretamente na Secretaria Municipal de Educação – Central de Matrícula, na rua Alexandre Costa, 130 – Centro – e também pelos telefones: (67) 3929-1467 ou (67) 99257-2101.

