Educação no Trânsito: alunos participam de ações interativas na 19ª Semana Municipal

Na quinta-feira (24), foi dia de orientar as crianças da Escola Municipal Olyntho Mancine em mais uma ação promovida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA), por meio do Departamento Municipal de Trânsito (Deptran) em alusão à 19ª Semana Municipal de Trânsito. O objetivo é transmitir ensinamentos sobre trânsito, para que os pequenos se conscientizem e adquiram conhecimentos importantes sobre o tema.

Os alunos receberam orientações no horário de entrada, participaram de uma palestra sobre educação no trânsito, aprenderam sobre a travessia segura em faixa de pedestres e se divertiram com jogos informativos. Com essa troca de conhecimentos, as crianças levam informações não apenas para si mesmas, mas também para os pais.

As atividades da Semana encerram amanhã com uma live no Instagram do Departamento de Trânsito (@deptrantl), aberta a toda a população, com orientações e informações sobre trânsito.