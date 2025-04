Eldorado abre inscrições para as áreas de eletromecânica e assistente administrativo

A Eldorado Brasil Celulose está com processo seletivo aberto para o Programa Super Talentos – Jovem Aprendiz – uma iniciativa para desenvolver profissionalmente jovens talentos por meio de atividades práticas, qualificação técnica e comportamental dentro de uma das companhias mais competitivas no setor de celulose do país.

São oferecidas 50 vagas, sendo 30 para técnico em eletromecânica e 20 para assistente administrativo. Os interessados precisam ter ensino médio completo, disponibilidade para residir em Três Lagoas e ter entre 18 a 22 anos, com exceção para pessoas com deficiência que podem se inscrever a partir dos 18 anos sem limite final de idade. O período de inscrição será até o dia 11 de abril de 2025, pelo site da empresa, na página carreiras https://vagaseldoradobrasil.gupy.io/ e seguir o passo a passo indicado.

Os candidatos selecionados terão a carga horária de seis horas diárias dividida entre conhecimento teórico com a frequência aos cursos de formação oferecidos, de graça, pela Eldorado Brasil em parceria com o IEL/Senai e Instituto João Bittar e atividades práticas na rotina da fábrica. Ao final será emitido certificado de conclusão de curso. Além disso, receberão uma bolsa-auxílio, transporte e refeição. O contrato para jovem aprendiz é de até 2 anos.