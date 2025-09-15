Eldorado Brasil abre 65 vagas para o Programa Jovem Aprendiz em Três Lagoas

A Eldorado Brasil, uma das empresas mais competitivas e inovadoras do setor de celulose, anunciou a abertura de 65 vagas para o Programa Jovem Aprendiz 2025. As inscrições serão realizadas entre os dias 15 e 26 de setembro.
O programa combina formação teórica e vivência prática, em cursos gratuitos ministrados em parceria com o IEL/Senai. As oportunidades estão distribuídas nas seguintes áreas:
- Eletromecânica – 30 vagas
- Análise de Dados – 20 vagas
- Celulose e Papel – 15 vagas
Quem pode participar
- Ter ensino médio completo;
- Ter entre 18 e 22 anos;
- Residir em Três Lagoas (MS).
Os aprendizes terão carga horária de 6 horas diárias, divididas entre os cursos de formação e atividades na fábrica. O contrato pode durar até 2 anos, com possibilidade de efetivação de acordo com o desempenho. O programa ainda garante benefícios como bolsa-auxílio, transporte e refeição.
Reconhecimento pela excelência
Em 2025, a Eldorado Brasil foi destaque no Prêmio IEL de Talentos, conquistando o 1º lugar nacional na categoria Aprendizagem, que reconhece as empresas com os melhores programas de estágio e jovem aprendiz.
Histórias de jovens que iniciaram suas carreiras pelo programa reforçam o impacto da iniciativa. Emanuella Avelar Nunes, que ingressou em 2020, foi efetivada antes mesmo do fim do contrato e hoje atua como Técnica de Instrumentação I. Já Letícia Silva de Medeiros, aprendiz desde 2024, destaca que foi acolhida desde o início como parte do time: “O programa é muito mais do que observar, eu realmente aprendo e contribuo todos os dias”, afirma.
Inscrições
Os interessados devem se inscrever de 15 a 26 de setembro pelo site oficial:
https://vagaseldoradobrasil.gupy.io/
*Informações da Eldorado Brasil