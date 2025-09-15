Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Emprego

Eldorado Brasil abre 65 vagas para o Programa Jovem Aprendiz em Três Lagoas

As inscrições serão realizadas entre os dias 15 e 26 de setembro.

Redação RCN67

Os aprendizes terão carga horária de 6 horas diárias, divididas entre os cursos de formação e atividades na fábrica. O contrato pode durar até 2 anos, com possibilidade de efetivação de acordo com o desempenho. Foto: Divulgação/Eldorado Brasil.
Os aprendizes terão carga horária de 6 horas diárias, divididas entre os cursos de formação e atividades na fábrica. O contrato pode durar até 2 anos, com possibilidade de efetivação de acordo com o desempenho. Foto: Divulgação/Eldorado Brasil.

A Eldorado Brasil, uma das empresas mais competitivas e inovadoras do setor de celulose, anunciou a abertura de 65 vagas para o Programa Jovem Aprendiz 2025. As inscrições serão realizadas entre os dias 15 e 26 de setembro.

O programa combina formação teórica e vivência prática, em cursos gratuitos ministrados em parceria com o IEL/Senai. As oportunidades estão distribuídas nas seguintes áreas:

  • Eletromecânica – 30 vagas
  • Análise de Dados – 20 vagas
  • Celulose e Papel – 15 vagas

Quem pode participar

  • Ter ensino médio completo;
  • Ter entre 18 e 22 anos;
  • Residir em Três Lagoas (MS).

Os aprendizes terão carga horária de 6 horas diárias, divididas entre os cursos de formação e atividades na fábrica. O contrato pode durar até 2 anos, com possibilidade de efetivação de acordo com o desempenho. O programa ainda garante benefícios como bolsa-auxílio, transporte e refeição.

Notícias Relacionadas

Reconhecimento pela excelência

Em 2025, a Eldorado Brasil foi destaque no Prêmio IEL de Talentos, conquistando o 1º lugar nacional na categoria Aprendizagem, que reconhece as empresas com os melhores programas de estágio e jovem aprendiz.

Histórias de jovens que iniciaram suas carreiras pelo programa reforçam o impacto da iniciativa. Emanuella Avelar Nunes, que ingressou em 2020, foi efetivada antes mesmo do fim do contrato e hoje atua como Técnica de Instrumentação I. Já Letícia Silva de Medeiros, aprendiz desde 2024, destaca que foi acolhida desde o início como parte do time: “O programa é muito mais do que observar, eu realmente aprendo e contribuo todos os dias”, afirma.

Inscrições

Os interessados devem se inscrever de 15 a 26 de setembro pelo site oficial:
https://vagaseldoradobrasil.gupy.io/

*Informações da Eldorado Brasil

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos