Eldorado Brasil abre 65 vagas para o Programa Jovem Aprendiz em Três Lagoas

A Eldorado Brasil, uma das empresas mais competitivas e inovadoras do setor de celulose, anunciou a abertura de 65 vagas para o Programa Jovem Aprendiz 2025. As inscrições serão realizadas entre os dias 15 e 26 de setembro.

O programa combina formação teórica e vivência prática, em cursos gratuitos ministrados em parceria com o IEL/Senai. As oportunidades estão distribuídas nas seguintes áreas:

Eletromecânica – 30 vagas

Análise de Dados – 20 vagas

Celulose e Papel – 15 vagas

Quem pode participar

Ter ensino médio completo;

Ter entre 18 e 22 anos;

Residir em Três Lagoas (MS).

Os aprendizes terão carga horária de 6 horas diárias, divididas entre os cursos de formação e atividades na fábrica. O contrato pode durar até 2 anos, com possibilidade de efetivação de acordo com o desempenho. O programa ainda garante benefícios como bolsa-auxílio, transporte e refeição.