Eldorado Brasil abre inscrições para a 5ª edição da 'Eldorado Run' em Três Lagoas

A Eldorado Brasil Celulose abre, nesta segunda-feira (17), a partir das 11h, as inscrições para a 5ª edição da Eldorado Run, evento esportivo que integra as comemorações pelos 13 anos da empresa, celebrados em 12 de dezembro. A corrida e caminhada acontecem no dia 7 de dezembro, na Lagoa Maior, um dos principais cartões-postais de Três Lagoas.
Ao todo, serão disponibilizadas 1.200 vagas, sendo 300 destinadas ao público externo e o restante reservado a colaboradores da Eldorado e seus familiares. A concentração será às 6h, com largada prevista para 6h30.
Um dos destaques da Eldorado Run é o caráter solidário. Para confirmar a participação, os inscritos devem entregar alimentos e itens de higiene pessoal, que serão destinados a instituições beneficentes da região.
A entrega dos donativos ocorrerá no dia 6 de dezembro (sábado), das 10h às 17h, na Lagoa Maior, ao lado do Complexo Poliesportivo Prof. Eduardo Antônio Milanez. Na ocasião, também será feita a retirada dos kits, mediante apresentação de documento com foto e do comprovante impresso da inscrição.
Os kits incluem sacochila personalizada, camiseta exclusiva e número de peito com chip de cronometragem, item obrigatório para quem disputar as corridas.
Os participantes poderão escolher uma das duas opções:
Opção 1: 1 pacote de arroz (5 kg) + 1 litro de leite + 2 itens de higiene pessoal
Opção 2: 2 kg de feijão + 1 kg de farinha de trigo + 2 itens de higiene pessoal
Modalidades e premiação
A Eldorado Run terá três provas:
- Corrida de 10 km
- Corrida de 5 km
- Caminhada de 5 km
A participação nas corridas exige idade mínima de 16 anos completos até 31/12/2025. A caminhada é aberta a todas as idades.
Haverá premiação para os cinco primeiros colocados nas categorias masculino e feminino, tanto no público geral quanto entre os colaboradores da empresa. Todos os participantes que concluírem a prova receberão medalha.
Atletas menores deverão ter a inscrição feita por um responsável maior de 18 anos, com autorização por escrito e cópia do documento do participante. A documentação será conferida no momento da confirmação da inscrição, durante a entrega dos donativos.
A Eldorado Run contará com pontos de hidratação, equipes de apoio, segurança, atendimento de emergência e lanche ao final das provas, garantindo conforto e segurança aos participantes.
A corrida solidária já se tornou uma das atividades mais aguardadas no calendário esportivo da empresa e reforça o compromisso da Eldorado com o incentivo à atividade física, integração comunitária e responsabilidade social.
*Informações da Assessoria da Eldorado Brasil