Eldorado Brasil abre inscrições para a 5ª edição da 'Eldorado Run' em Três Lagoas

A Eldorado Brasil Celulose abre, nesta segunda-feira (17), a partir das 11h, as inscrições para a 5ª edição da Eldorado Run, evento esportivo que integra as comemorações pelos 13 anos da empresa, celebrados em 12 de dezembro. A corrida e caminhada acontecem no dia 7 de dezembro, na Lagoa Maior, um dos principais cartões-postais de Três Lagoas.

Ao todo, serão disponibilizadas 1.200 vagas, sendo 300 destinadas ao público externo e o restante reservado a colaboradores da Eldorado e seus familiares. A concentração será às 6h, com largada prevista para 6h30.

Um dos destaques da Eldorado Run é o caráter solidário. Para confirmar a participação, os inscritos devem entregar alimentos e itens de higiene pessoal, que serão destinados a instituições beneficentes da região.

A entrega dos donativos ocorrerá no dia 6 de dezembro (sábado), das 10h às 17h, na Lagoa Maior, ao lado do Complexo Poliesportivo Prof. Eduardo Antônio Milanez. Na ocasião, também será feita a retirada dos kits, mediante apresentação de documento com foto e do comprovante impresso da inscrição.

Os kits incluem sacochila personalizada, camiseta exclusiva e número de peito com chip de cronometragem, item obrigatório para quem disputar as corridas.

Os participantes poderão escolher uma das duas opções:

Opção 1: 1 pacote de arroz (5 kg) + 1 litro de leite + 2 itens de higiene pessoal

Opção 2: 2 kg de feijão + 1 kg de farinha de trigo + 2 itens de higiene pessoal

Modalidades e premiação

A Eldorado Run terá três provas: