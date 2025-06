Eldorado Brasil assina novo acordo ambiental para expansão da fábrica

De acordo com o Imasul, os ajustes no projeto da Linha 2 são necessários para manter a validade das licenças ambientais já concedidas. Como o licenciamento foi feito há bastante tempo, a Eldorado está atualizando os documentos e realizando adaptações na capacidade de produção, uma prática semelhante à da Petrobras Fertilizantes, que também busca preservar autorizações anteriormente emitidas. Ainda não há previsão oficial sobre o início das obras da ampliação.

O termo está vinculado à atualização do licenciamento ambiental da Linha 2 da unidade industrial, cuja capacidade anual passará de 2,3 milhões para 2,6 milhões de toneladas secas ao ar (ADtB/a) de celulose Kraft branqueada. O valor da compensação ambiental foi fixado em R$ 13,3 milhões, o equivalente a 256.064,69 UFERMS, com base na cotação da unidade de março deste ano (R$ 51,94).

A Eldorado Brasil Celulose S.A. firmou Termo de Compromisso de Compensação Ambiental com o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), como parte do processo de ampliação da capacidade produtiva da fábrica localizada em Três Lagoas. O extrato do acordo foi publicado nesta semana no Diário Oficial Eletrônico do Estado.

Denominado de Projeto Vanguarda 2.0, o plano de construção da segunda linha de produção está pronto há cerca de dez anos, mas sua execução esteve travada por uma longa disputa judicial entre a J&F Investimentos, então controladora da Eldorado, e a multinacional asiática Paper Excellence, que havia firmado contrato de compra da empresa em 2017 por R$ 15 bilhões.

Esse impasse chegou ao fim no mês passado, quando a J&F anunciou a aquisição dos 49,41% de participação da Paper Excellence na Eldorado, em uma operação de US$ 2,64 bilhões (cerca de R$ 15 bilhões) pagos à vista. Com isso, os irmãos Batista assumiram o controle integral da empresa, encerrando os litígios judiciais e arbitrais no Brasil e no exterior.

A expectativa agora é que, com o fim do entrave jurídico e as atualizações no licenciamento ambiental, a Eldorado possa finalmente tirar do papel a tão aguardada expansão da fábrica em Três Lagoas, consolidando o município como um dos maiores polos de produção de celulose do país.

O novo termo de compensação firmado com o Imasul tem vigência de 24 meses e destinará os recursos à gestão ambiental, conforme as diretrizes legais do estado.