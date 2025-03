Eldorado Brasil celebra aprovação de colaboradores no Encceja por meio do programa 'Acelera Florestal'

A Eldorado Brasil Celulose comemora a conquista de seus colaboradores que concluíram os estudos em 2024 por meio do programa ‘Acelera Florestal’. A iniciativa visa incentivar a educação formal de trabalhadores que não tiveram a oportunidade de finalizar o Ensino Fundamental ou Médio, possibilitando a certificação pelo Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

Na última edição do exame, 35 colaboradores foram aprovados, um crescimento significativo em relação aos 12 aprovados no primeiro ano do programa, em 2023. Para este ano, 120 trabalhadores da unidade florestal da empresa já estão inscritos na iniciativa, que se mostra um sucesso na promoção do desenvolvimento pessoal e profissional.

Um dos beneficiados é Amarildo Aparecido Júnior, mecânico da companhia, que destacou a importância do apoio recebido: “Quando veio a oportunidade de me inscrever no Enceja, a Eldorado, juntamente com os professores e o Acelera Florestal, deram esse suporte para nós. A dificuldade que eu tinha foi sendo resolvida, e hoje posso dizer que realizei um sonho”.