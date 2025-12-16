Veículos de Comunicação
Projeto

Eldorado Brasil inicia operação de planta de secagem de lodo biológico em Três Lagoas

O sistema foi desenvolvido para garantir alta eficiência, segurança operacional e baixos custos de manutenção

Redação RCN67

A operação é garantida pelo secador de pás, que assegura desempenho superior e estabilidade no processo de secagem. Foto: Divulgação/Eldorado Brasil.
A Eldorado Brasil Celulose iniciou a operação de uma planta inovadora de secagem de lodo biológico, na fábrica em Três Lagoas. O marco é mais um dos avanços nas estratégias da empresa na transformação de resíduos em energia e na ampliação da eficiência ambiental de suas operações. O projeto, que utiliza tecnologia fornecida pelo grupo internacional Andritz, consolida o modelo de economia circular adotado pela companhia desde a sua fundação

Com capacidade para processar até 22 toneladas de sólidos secos por dia, a planta foi projetada para secar o lodo biológico gerado a partir do processo do tratamento de efluentes industriais. Após a secagem, o material passa a ser usado como combustível na caldeira de força da fábrica, reduzindo significativamente o volume de resíduos enviados a aterros sanitários, beneficiando o meio ambiente e gerando ganhos energéticos expressivos.

“Temos sustentabilidade e inovação como importantes direcionadores de negócio, na Eldorado. Essa nova planta reforça e consolida nosso compromisso com a redução de impactos ambientais e o uso responsável dos recursos naturais”, diz Franco Picinalli Pereira, Gerente Executivo Industrial de Engenharia da Eldorado Brasil Celulose.

O sistema foi desenvolvido para garantir alta eficiência, segurança operacional e baixos custos de manutenção. A operação é garantida pelo secador de pás, que assegura desempenho superior e estabilidade no processo de secagem. O projeto contempla ainda sistemas completos de manuseio, aspiração de ar, condensação de gases e automação, assegurando um processo limpo e controlado.

*Informações da Assessoria da Eldorado Brasil.

