Eldorado Brasil realiza Parada Geral a partir de 20 de outubro e mobiliza 3,5 mil profissionais em Três Lagoas

A Eldorado Brasil Celulose realizará entre os dias 20 e 31 de outubro a Parada Geral (PG), da fábrica em Três Lagoas — uma das principais ações de manutenção e segurança da empresa. Durante o período, todas as atividades industriais serão temporariamente interrompidas para a execução de manutenções preventivas, inspeções e projetos de melhoria.

Nesta edição, a Eldorado contará com o apoio de mais de 140 empresas parceiras, reunindo cerca de 3.500 profissionais temporários — entre técnicos, engenheiros, especialistas e prestadores de serviço, incluindo profissionais internacionais. De acordo com o gerente executivo de Gestão de Ativos, Rodrigo Stange, o planejamento da Parada começou há 15 meses. “Assim que uma PG é concluída, já iniciamos o planejamento da próxima. Nos seis meses que antecedem o início, as ações se intensificam, envolvendo diversas áreas da companhia e parceiros estratégicos”, explica.