Eldorado Brasil sedia a 13ª Semana do Papel e Celulose em Três Lagoas

A Eldorado Brasil realiza, entre os dias 12 e 16 de agosto, a 13ª Semana do Papel e Celulose, reunindo profissionais, estudantes e especialistas do setor para debater inovação, tecnologia e sustentabilidade. O evento acontece em Três Lagoas e é promovido em parceria com a Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel (ABTCP).

O diretor-geral da Eldorado Brasil, Marcelo Martins, ressaltou a importância do encontro para o fortalecimento do setor na região.

“A Semana do Papel e Celulose é um momento de troca de experiências e de atualização sobre as tendências do mercado. Três Lagoas é hoje um polo importante da indústria, e queremos valorizar esse potencial”, afirmou.

Para Emílio Poffo Neto, gerente de Recursos Humanos da empresa, o evento também tem um papel estratégico na capacitação da mão de obra local.