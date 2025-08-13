Eldorado Brasil sedia a 13ª Semana do Papel e Celulose em Três Lagoas

A Eldorado Brasil realiza, entre os dias 12 e 16 de agosto, a 13ª Semana do Papel e Celulose, reunindo profissionais, estudantes e especialistas do setor para debater inovação, tecnologia e sustentabilidade. O evento acontece em Três Lagoas e é promovido em parceria com a Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel (ABTCP).
O diretor-geral da Eldorado Brasil, Marcelo Martins, ressaltou a importância do encontro para o fortalecimento do setor na região.
“A Semana do Papel e Celulose é um momento de troca de experiências e de atualização sobre as tendências do mercado. Três Lagoas é hoje um polo importante da indústria, e queremos valorizar esse potencial”, afirmou.
Para Emílio Poffo Neto, gerente de Recursos Humanos da empresa, o evento também tem um papel estratégico na capacitação da mão de obra local.
“É uma oportunidade para que estudantes e profissionais tenham acesso a informações e tecnologias que vão impulsionar suas carreiras e a competitividade da nossa região”, destacou.
A programação inclui palestras, oficinas e visitas técnicas, abrangendo temas como processos produtivos, inovação industrial, segurança e sustentabilidade. A líder de educação da ABTCP, Viviane Nunes, explica que o objetivo é aproximar a academia da indústria.
“Queremos que o conhecimento gerado nas universidades e centros de pesquisa chegue até o chão de fábrica, e que os profissionais levem suas demandas para a academia. Essa conexão é fundamental para o avanço do setor”, pontuou.
A Eldorado Brasil espera receber um público diversificado, incluindo engenheiros, técnicos, estudantes e fornecedores da cadeia produtiva.