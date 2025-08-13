Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Evento

Eldorado Brasil sedia a 13ª Semana do Papel e Celulose em Três Lagoas

O evento é promovido em parceria com a Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel (ABTCP)

Pedro Tergolino

A programação inclui palestras, oficinas e visitas técnicas, abrangendo temas como processos produtivos, inovação industrial, segurança e sustentabilidade. Foto: Reprodução/TVC HD.
A programação inclui palestras, oficinas e visitas técnicas, abrangendo temas como processos produtivos, inovação industrial, segurança e sustentabilidade. Foto: Reprodução/TVC HD.

A Eldorado Brasil realiza, entre os dias 12 e 16 de agosto, a 13ª Semana do Papel e Celulose, reunindo profissionais, estudantes e especialistas do setor para debater inovação, tecnologia e sustentabilidade. O evento acontece em Três Lagoas e é promovido em parceria com a Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel (ABTCP).

O diretor-geral da Eldorado Brasil, Marcelo Martins, ressaltou a importância do encontro para o fortalecimento do setor na região.

“A Semana do Papel e Celulose é um momento de troca de experiências e de atualização sobre as tendências do mercado. Três Lagoas é hoje um polo importante da indústria, e queremos valorizar esse potencial”, afirmou.

Para Emílio Poffo Neto, gerente de Recursos Humanos da empresa, o evento também tem um papel estratégico na capacitação da mão de obra local.

“É uma oportunidade para que estudantes e profissionais tenham acesso a informações e tecnologias que vão impulsionar suas carreiras e a competitividade da nossa região”, destacou.

Notícias Relacionadas

A programação inclui palestras, oficinas e visitas técnicas, abrangendo temas como processos produtivos, inovação industrial, segurança e sustentabilidade. A líder de educação da ABTCP, Viviane Nunes, explica que o objetivo é aproximar a academia da indústria.

“Queremos que o conhecimento gerado nas universidades e centros de pesquisa chegue até o chão de fábrica, e que os profissionais levem suas demandas para a academia. Essa conexão é fundamental para o avanço do setor”, pontuou.

A Eldorado Brasil espera receber um público diversificado, incluindo engenheiros, técnicos, estudantes e fornecedores da cadeia produtiva.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos