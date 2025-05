Eldorado registra 460 espécies de animais silvestres nas áreas florestais

Ao menos 460 espécies da fauna e 535 da flora foram encontrados no bioma Cerrado e Mata Atlântica, em um programa de monitoramento e conservação da biodiversidade, da Eldorado Brasil Celulose, empresa do Grupo J&F.

Com 436 mil hectares sob manejo, dos quais mais de 23% são destinados exclusivamente à conservação ambiental, o trabalho é realizado nas regiões operacionais da empresa, especialmente no Mato Grosso do Sul. O programa contribui para a manutenção de espécies ameaçadas, raras e endêmicas.

Fauna: espécies ameaçadas sob vigilância constante