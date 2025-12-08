Eldorado Run reúne mais de 1,3 mil participantes e arrecada 11,5 toneladas de donativos em Três Lagoas

A 5ª edição da Eldorado Run, realizada no último domingo (7) na Lagoa Maior, em Três Lagoas, reuniu mais de 1.300 participantes entre colaboradores, atletas e moradores da região, em uma manhã marcada por esporte, integração e solidariedade. Além de incentivar hábitos saudáveis com provas de corrida e caminhada, o evento se destacou pela mobilização social: foram arrecadadas 3,5 toneladas de alimentos e itens de higiene pelos inscritos.

A Eldorado Brasil ampliou esse volume com a doação de mais 8 toneladas, totalizando 11,5 toneladas de donativos entregues a instituições beneficentes de Três Lagoas, Bataguassu, Selvíria e Aparecida do Taboado. Entre as entidades atendidas estão Apae, Vila Vicentina, Lar de Idosos Eurípedes Barsanulfo, Associação Social Terra Santa, Caminhos de Emaús e Lar Vicente Marques de Queiroz, que atuam no acolhimento de crianças, idosos e famílias em situação de vulnerabilidade.

Para a companhia, a corrida vai além da prática esportiva. A iniciativa, que integra o calendário de ações sociais da Eldorado, reforça o compromisso com o bem-estar, o fortalecimento comunitário e o apoio a quem mais precisa. Segundo Elcio Trajano Jr., diretor de Recursos Humanos, Sustentabilidade e Comunicação, o projeto tem como essência unir esporte e solidariedade.

“A Eldorado Run não é apenas uma corrida e caminhada, é um movimento que conecta nossa gente com parceiros e amantes do esporte, incentiva práticas saudáveis e gera benefícios coletivos. Ao unir esporte e solidariedade, reafirmamos nosso compromisso com o bem-estar e com quem mais precisa”, destacou.

Entre as instituições beneficiadas, o impacto já é percebido. Para Neuza Inácio da Silva, diretora da APAE de Três Lagoas, os donativos garantem estabilidade e segurança alimentar aos estudantes atendidos.