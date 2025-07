Eleição para reativar a Associação dos Corretores e Imobiliárias de Três Lagoas será em 13 de julho

A categoria dos corretores de imóveis de Três Lagoas se mobiliza para fortalecer sua representatividade e retomar o protagonismo no setor. No dia 13 de julho, das 8h às 15h, será realizada a eleição para reativação da Associação dos Corretores e Imobiliárias de Três Lagoas (AEIC). A votação ocorrerá na sede da Imobiliária Campus, localizada na rua Generoso Siqueira, quase em frente à Casa da Amizade.

A associação, fundada em 2002, já conquistou avanços importantes, como a criação de um guichê específico para corretores na Prefeitura. Agora, os integrantes da chapa propõem melhorias junto aos cartórios, maior integração com os novos profissionais do setor e participação ativa em debates como o Plano Diretor do município. Corretores credenciados no Creci-MS, inclusive os inadimplentes, podem votar ou indicar um colega com procuração simples. Já os donos de imobiliárias têm direito a dois votos: um pessoal e outro em nome da empresa.

“Três Lagoas vive um momento de grande crescimento no mercado imobiliário. Precisamos estar organizados e preparados para acompanhar essa evolução”, destacou Provenzano.

Segundo ele, a cidade tem cerca de 500 corretores cadastrados e mais de 50 imobiliárias ativas, atendendo a todos os públicos — desde o programa ‘Minha Casa, Minha Vida’ até imóveis de alto padrão. A expectativa é que a associação reativada amplie a força política da classe e promova ações de qualificação e valorização profissional.