Concessionária de energia inicia retirada de cabos e redes de internet irregulares em postes

De acordo com a concessionária, técnicos da distribuidora irão atuar na ‘limpeza’ de mais de 370 postes nos bairros Jardim Alvorada e Centro. A equipe vai retirar fios, caixas e outros equipamentos das redes de telecomunicações que estejam instalados de forma irregular, desobedecendo as regras de segurança exigidas pelo setor. Dessa forma, além de melhorar o aspecto visual, a ação da Neoenergia Elektro promove a segurança da população, pois evita incêndios e possíveis choques elétricos.“Instalar cabos e equipamentos de telecomunicações sem o conhecimento da distribuidora pode se tornar uma ação perigosa”, afirma o gerente da Neoenergia Elektro, Vinícius de Paula.

A Neoenergia Elektro ressalta que o compartilhamento dos postes com as empresas de telefonia, internet e TV a cabo é determinado pelas Resoluções Conjuntas 001/1999 e 004/2014, da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e Agência Nacional do Petróleo (ANP), e 1.044/2022 da Aneel. De acordo com as Resoluções, as empresas que utilizam os postes precisam estar regularizadas e atender às normas técnicas e comerciais específicas.

As empresas de telecomunicação precisam apresentar projeto e aguardar a análise e aprovação da distribuidora antes de lançar os cabos nos postes, conforme determinação das agências reguladoras Aneel, Anatel, ANP.

*Com informações da Neoenergia Elektro.