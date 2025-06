Elektro identifica 10 fraudes em operação contra furto de energia em Três Lagoas e uma pessoa é presa em flagrante

A Neoenergia Elektro, com o apoio da Polícia Civil e do Instituto de Criminalística, concluiu na tarde desta terça-feira (10) mais uma operação de combate ao furto de energia elétrica em Três Lagoas. Esta é a terceira ação do tipo realizada no município.

Ao todo, foram identificadas 10 ligações clandestinas – popularmente conhecidas como “gatos” – em estabelecimentos comerciais e residenciais. As fraudes estavam localizadas nos bairros Jupiá, Nossa Senhora Aparecida, Jardim das Violetas, Interlagos, Santo André e Vila Haro. Entre os locais flagrados com irregularidades estavam lanchonete, restaurante, mercado, adega, casa noturna e residências.

Segundo a distribuidora, o volume de energia recuperado nesta ação seria suficiente para abastecer aproximadamente 8 mil residências durante um mês. Uma pessoa foi encaminhada à delegacia da cidade.

A Neoenergia Elektro alerta que o furto de energia representa sérios riscos à segurança de quem realiza a prática e também da população. Além disso, a prática ilegal compromete a qualidade do fornecimento de energia, podendo causar sobrecarga na rede e interrupções no abastecimento.

Crime e punição