Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Renovado

Eletricista de Três Lagoas ganha reforma de carro após viralizar na internet

A imagem viralizou nas redes sociais e recebeu mais de 3 mil comentários, entre elogios e críticas

Pedro Tergolino

O veículo, adquirido em uma loja local, estava com pintura queimada, rodas sem calotas, amassados e interior desgastado. Foto: Reprodução/TVC HD.
O veículo, adquirido em uma loja local, estava com pintura queimada, rodas sem calotas, amassados e interior desgastado. Foto: Reprodução/TVC HD.

A vida do eletricista Júlio Cézar Correa, morador de Três Lagoas, mudou completamente depois da compra do seu primeiro carro, um Fiat Uno 1996/97. O veículo, adquirido em uma loja local, estava com pintura queimada, rodas sem calotas, amassados e interior desgastado. Mesmo assim, Correa não pensou duas vezes em fechar o negócio, já que precisava do automóvel para ajudar no deslocamento com a esposa grávida e, em breve, com a filha recém-nascida.

A loja publicou a foto do carro com um laço vermelho, como forma de celebrar a conquista do cliente. A imagem viralizou nas redes sociais e recebeu mais de 3 mil comentários, entre elogios e críticas.

“Nunca imaginávamos que essa foto fosse alcançar tanta gente. Sempre colocamos o laço para simbolizar a primeira conquista do cliente, e com o Júlio não foi diferente”, contou o proprietário da loja, Maxuel Benfica Ferreira.

Reservado e tímido, Correa preferiu não aparecer na imagem.

“Eu não gosto muito de foto, então pedi para tirarem só do carro. Não imaginava que teria essa repercussão toda”, disse o eletricista.

Notícias Relacionadas

Com o nascimento da filha, Vitória Batista Ribeiro, nome escolhido em agradecimento a Deus após a esposa perder duas gestações anteriores, a história tomou novos rumos. Um empresário de Goiânia, especializado em reformas de carros de luxo, se sensibilizou e entrou em contato para oferecer gratuitamente a restauração completa do Uno. O serviço deve durar de 40 a 50 dias.

Enquanto o carro estiver na oficina, a família não ficará desassistida. A loja que vendeu o veículo se mobilizou para garantir transporte.

“Comentei com eles que precisava levar minha filha ao médico e não teria como. Então o dono conseguiu com um amigo motorista de aplicativo que fizesse as corridas sem custo para mim. Isso foi uma bênção”, contou Correa.

Para ele, tudo que vem acontecendo é resultado da fé.

“Coloquei o nome da minha filha de Vitória porque foi realmente uma vitória em nossas vidas. Só tenho a agradecer a Deus e a todos que estão nos ajudando e mandando mensagens de apoio”.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos