Eletricista de Três Lagoas ganha reforma de carro após viralizar na internet

A vida do eletricista Júlio Cézar Correa, morador de Três Lagoas, mudou completamente depois da compra do seu primeiro carro, um Fiat Uno 1996/97. O veículo, adquirido em uma loja local, estava com pintura queimada, rodas sem calotas, amassados e interior desgastado. Mesmo assim, Correa não pensou duas vezes em fechar o negócio, já que precisava do automóvel para ajudar no deslocamento com a esposa grávida e, em breve, com a filha recém-nascida.

A loja publicou a foto do carro com um laço vermelho, como forma de celebrar a conquista do cliente. A imagem viralizou nas redes sociais e recebeu mais de 3 mil comentários, entre elogios e críticas.

“Nunca imaginávamos que essa foto fosse alcançar tanta gente. Sempre colocamos o laço para simbolizar a primeira conquista do cliente, e com o Júlio não foi diferente”, contou o proprietário da loja, Maxuel Benfica Ferreira.

Reservado e tímido, Correa preferiu não aparecer na imagem.