Eletricista de Três Lagoas ganha reforma de carro após viralizar na internet

A vida do eletricista Júlio Cézar Correa, morador de Três Lagoas, mudou completamente depois da compra do seu primeiro carro, um Fiat Uno 1996/97. O veículo, adquirido em uma loja local, estava com pintura queimada, rodas sem calotas, amassados e interior desgastado. Mesmo assim, Correa não pensou duas vezes em fechar o negócio, já que precisava do automóvel para ajudar no deslocamento com a esposa grávida e, em breve, com a filha recém-nascida.
A loja publicou a foto do carro com um laço vermelho, como forma de celebrar a conquista do cliente. A imagem viralizou nas redes sociais e recebeu mais de 3 mil comentários, entre elogios e críticas.
“Nunca imaginávamos que essa foto fosse alcançar tanta gente. Sempre colocamos o laço para simbolizar a primeira conquista do cliente, e com o Júlio não foi diferente”, contou o proprietário da loja, Maxuel Benfica Ferreira.
Reservado e tímido, Correa preferiu não aparecer na imagem.
“Eu não gosto muito de foto, então pedi para tirarem só do carro. Não imaginava que teria essa repercussão toda”, disse o eletricista.
Com o nascimento da filha, Vitória Batista Ribeiro, nome escolhido em agradecimento a Deus após a esposa perder duas gestações anteriores, a história tomou novos rumos. Um empresário de Goiânia, especializado em reformas de carros de luxo, se sensibilizou e entrou em contato para oferecer gratuitamente a restauração completa do Uno. O serviço deve durar de 40 a 50 dias.
Enquanto o carro estiver na oficina, a família não ficará desassistida. A loja que vendeu o veículo se mobilizou para garantir transporte.
“Comentei com eles que precisava levar minha filha ao médico e não teria como. Então o dono conseguiu com um amigo motorista de aplicativo que fizesse as corridas sem custo para mim. Isso foi uma bênção”, contou Correa.
Para ele, tudo que vem acontecendo é resultado da fé.
“Coloquei o nome da minha filha de Vitória porque foi realmente uma vitória em nossas vidas. Só tenho a agradecer a Deus e a todos que estão nos ajudando e mandando mensagens de apoio”.