Em 2026 Três Lagoas terá a primeira meia maratona de corrida de rua

Além dos 21km a corrida ainda contará com percursos de 10 e 5km

Israel Espíndola

A corrida de rua vai acontecer no dia 14 de junho em alusão ao aniversário da cidade
A corrida de rua vai acontecer no dia 14 de junho em alusão ao aniversário da cidade

Três Lagoas vai dar um passo histórico no esporte. Em 2026, a prefeitura vai realizará, pela primeira vez, uma meia maratona de corrida de rua, entrando oficialmente no calendário das grandes provas do país. A competição promete reunir atletas profissionais, corredores amadores e apaixonados pela modalidade.

Além de incentivar a prática esportiva e hábitos saudáveis, o evento deve movimentar a economia local, atrair visitantes e projetar Três Lagoas no cenário nacional do atletismo. A expectativa é de uma prova bem estruturada, com percurso urbano e organização voltada tanto para desempenho quanto para a integração da comunidade.

