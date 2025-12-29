Em 2026 Três Lagoas terá a primeira meia maratona de corrida de rua

Entrevista

'DAM de Três Lagoas não está medindo esforços contra agressores de mulheres', afirma delegado

O ano de 2025 está terminando e traz consigo uma triste realidade, ao menos 80 mulhres são agredidas por mês, o número é alto, se torna alarmante e se faz necessário medidas que possam diminuir esse indice. Tanto que a Delegacia de Atendimento a Mulher passa contar com atuação de dois delegados, além dos policiais […]