Em 2026 Três Lagoas terá a primeira meia maratona de corrida de rua

Três Lagoas vai dar um passo histórico no esporte. Em 2026, a prefeitura vai realizará, pela primeira vez, uma meia maratona de corrida de rua, entrando oficialmente no calendário das grandes provas do país. A competição promete reunir atletas profissionais, corredores amadores e apaixonados pela modalidade.
Além de incentivar a prática esportiva e hábitos saudáveis, o evento deve movimentar a economia local, atrair visitantes e projetar Três Lagoas no cenário nacional do atletismo. A expectativa é de uma prova bem estruturada, com percurso urbano e organização voltada tanto para desempenho quanto para a integração da comunidade.