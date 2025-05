Em alusão aos Jogos Escolares, atletas plantam mudas de árvores na Lagoa Maior

Na manhã desta quinta-feira (29), Três Lagoas recebeu uma ação simbólica e significativa envolvendo esporte e sustentabilidade. Como parte da programação dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, 30 mudas de árvores nativas foram plantadas na região da Lagoa Maior.

A proposta reforça o compromisso com a preservação ambiental e a formação cidadã dos jovens atletas.

Durante a ação, a diretora de Gestão de Políticas de Formação Esportiva da Fundesporte, Karina Quaini, destacou o papel educativo do esporte para além das competições. “Nós temos o papel de educar, não apenas no esporte. Três Lagoas está de parabéns, porque cuida das árvores que foram plantadas. Plantamos algumas nos Jogos da Melhor Idade no ano passado e elas estão lindas e bem cuidadas. Precisamos cuidar do meio ambiente e arborizar nossas cidades”, ressaltou.