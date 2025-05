Em busca de emprego? Casa do Trabalhador está com mais de 230 vagas disponíveis nesta quinta-feira

Temperatura

Frio marca a quinta-feira em Três Lagoas e várias cidades de Mato Grosso do Sul

A quinta-feira (29) começou gelada em diversas cidades de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 10,9°C. Durante a tarde, a previsão aponta que os termômetros não devem passar dos 17°C, encerrando o dia com 18°C. O frio foi ainda mais intenso em outras regiões do Estado, com destaque […]