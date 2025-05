Em busca de emprego? Casa do Trabalhador está com quase 200 vagas disponíveis nesta quinta-feira

As vagas ofertadas são para: Ajudante de açougueiro (1); Ajudante de carga e descarga de mercadoria (6); Ajudante de obras (13); Ajudante de reflorestamento (20); Auxiliar de cozinha (6); Auxiliar de estoque (5); Auxiliar de lavanderia (3); Auxiliar de limpeza (1); Auxiliar de linha de produção (3); Auxiliar de serviços jurídicos (1); Auxiliar de técnico em eletrônica (1); Auxiliar técnico de mecânica (2); Caldeireiro (chapas de ferro e aço) (3); Condutor de máquinas (1); Eletricista de instalações de veículos automotores (1); Encanador (5); Instalador de painéis (1); Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança (2); Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados (1); Lavador de veículos (1); Mecânico de injeção eletrônica (1); Mecânico de veículos (4); Motorista de caminhão (3); Motorista carreteiro (35); Motorista de caminhão-guincho pesado (2); Motorista de caminhão-guincho pesado com munck (4); Motorista de caminhão pipa (10); Motorista de carro de passeio (1); Motorista de ônibus urbano (5); Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (6); Operador de caixa (9); Operador eletromecânico (1); Pedreiro (13); Professor de Inglês (1); Servente de obras (10); Técnico em enfermagem (1); Torneio mecânico (1); Técnico em administração (1).

Estão disponíveis 185 vagas de emprego na Casa do Trabalhador, em Três Lagoas, nesta quinta-feira (22). Pessoas que buscam por oportunidade no mercado de trabalho devem ir até à unidade para atendimento presencial. A agência fica aberta das 7h às 17h.

Apostas podem ser feitas até as 19h, horário de Brasília

Polícia Militar apreende moto com sinais de acidente deixada em avenida

As vagas podem ser preenchidas sem aviso prévio e para concorrer a qualquer uma delas, é necessário comparecer à Casa do Trabalhador com RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho e comprovante de residência.

Localização e Contato

A Casa do Trabalhador está localizada na rua Dr. Munir Thomé, número 86, no Centro. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (67) 3929-1938, 3929-1934 ou 3929-1936.