Transporte público será gratuito no sábado e domingo em comemoração ao aniversário de Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas anunciou que, em celebração aos 110 anos de emancipação político-administrativa do município, o transporte público urbano será gratuito nos dias 14 e 15 de junho, sexta-feira e sábado. A iniciativa é fruto de um acordo com a empresa concessionária responsável pelo serviço, como forma de facilitar o deslocamento da população durante os festejos de aniversário da cidade, comemorado oficialmente no dia 15.

Além da gratuidade, a administração municipal informou uma alteração temporária no itinerário na manhã do dia 14, sexta-feira, em função do tradicional Desfile Cívico, que terá início às 7h30 na Avenida Rosário Congro, no centro da cidade. Durante esse período, os embarques e desembarques dos ônibus urbanos ocorrerão na Praça Senador Ramez Tebet. Assim que o desfile for encerrado e os participantes forem dispersados, o atendimento volta ao normal, com os ônibus utilizando o Ponto Central de Transporte Urbano.