Em MS, 35% dos estudantes estão endividados com faculdades

Um levantamento recente divulgado pela Serasa revela um cenário preocupante em Mato Grosso do Sul: 35% dos estudantes universitários do estado estão inadimplentes com as faculdades particulares. O problema tem levado muitos jovens a trancarem seus cursos, abandonando o sonho da graduação por falta de condições financeiras.

Segundo a pesquisa, além das mensalidades, 62,3% dos estudantes endividados também acumulam outras dívidas, como cartão de crédito, contas básicas e empréstimos pessoais. Entre os principais motivos da inadimplência estão o desemprego (22%), problemas familiares (13%) e a redução de renda (9%). No Brasil, são mais de 2,8 milhões de estudantes com alguma pendência com o ensino superior privado. Em Mato Grosso do Sul, esse número chega a 73 mil universitários inadimplentes, com até cinco mensalidades em atraso.

