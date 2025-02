Em Três Lagoas, 56 pessoas são diagnosticadas com Covid-19 em 2025

Ao menos 56 novos casos de Covid-19 foram registrados, em Três Lagoas, conforme dados do boletim epidemiológico, da Secretaria Estadual de Saúde, divulgados nesta semana. Os dados se referem aos meses de janeiro de fevereiro.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, não houve registro de morte em decorrência da doença neste ano, no município, e não há paciente infectado com o vírus internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Adriana Spazzapan, destacou que a procura por teste rápido da Covid também cresceu e as unidades de saúde de Três Lagoas possuem estoque. Além dos postos, os hospitais da cidade também estão abastecidos com os testes do coronavírus.