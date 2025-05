Em Três Lagoas, mais de 26 mil declarações do IR já foram entregues

A nove dias do fim do prazo, cerca de 40% dos contribuintes em Três Lagoas ainda não acertaram as contas com o Fisco. O prazo para se encerra às 23h59, do dia 30 de maio.

Até às 18h desta quarta-feira (21), 414 mil declarações foram entregues no Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, 26.300 contribuintes já prestaram contas com o leão.