Empresa de transporte e logística JSL oferece mais de 200 vagas para motorista

A empresa de transporte JSL – Júlio Simões Logística S.A – está com mais de 200 vagas abertas para motoristas, com e sem experiência, para atuação na cidade de Ribas do Rio Pardo. A informação foi confirmada por Frederico Silva de Almeida, gerente administrativo da empresa, durante entrevista ao programa RCN Notícias.

As vagas são destinadas a motoristas de tri-trem, com exigência de CNH categoria E. Segundo Frederico, há oportunidades tanto para profissionais com experiência comprovada em carteira quanto para aqueles que ainda buscam sua primeira oportunidade na função.

“A JSL está com um programa de desenvolvimento. Para quem não tem experiência, oferecemos capacitação com acompanhamento de instrutores e motoristas padrinhos durante 90 dias”, destacou.

Além do salário atrativo com comissão por quilômetro rodado, a empresa oferece alojamento, alimentação e toda a estrutura necessária para os profissionais que forem contratados e se mudarem para Ribas do Rio Pardo.