Empresa nega envolvimento irregular em contratos públicos durante a gestão do ex-prefeito Angelo Guerreiro

"Após as notícias sobre a realização de medidas de busca e apreensão, a Moura Produções e Eventos vem a público através da presente nota esclarecer o seguinte:

A Moura Produções e Eventos é uma empresa familiar, com mais de 23 anos de atividade no ramo de locações para eventos públicos e privados, sempre com altíssima qualidade e zelo.

A empresa tem grande capacidade de concorrência na região, notadamente em razão de sua logística, preços e qualidade, e jamais foi beneficiada ou favorecida em qualquer procedimento licitatório, sempre cumprindo rigorosamente com o contratado.

Nada de ilícito foi apreendido na busca realizada, que limitou-se a documentos, contratos e eletrônicos, tendo a postura colaborativa dos proprietários durante a sua realização.

É lamentável que denúncias de caráter nitidamente político partidário busquem manchar a história de trabalho e sucesso da empresa, que começou pequena e hoje é uma das maiores empresas para locações de eventos de toda a região.

Os proprietários, através de seu advogado, já pediram acesso aos autos dos procedimentos, e se manifestarão comprovando a lisura e regularidade no cumprimento de seus contratos."



Tiago Martinho Advocacia