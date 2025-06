Empresas comprometidas com doação de sangue são homenageadas em Três Lagoas

Em uma iniciativa para reconhecer e incentivar a doação de sangue e medula óssea, o Hemosul de Três Lagoas realizou na manhã de ontem a entrega do selo “Conexão Hemosul” a nove empresas e instituições da cidade. A homenagem faz parte da campanha “Junho Vermelho”, que visa reforçar a importância da doação de sangue, especialmente neste mês crítico devido à queda nas doações no inverno.

O selo “Conexão Hemosul” é um reconhecimento do Estado aos parceiros da rede Hemosul que colaboram com a causa da doação. A coordenadora do Hemosul Três Lagoas, Karine Barros, explica que a parceria com essas empresas é fundamental para o sucesso das campanhas de doação. O projeto possui três categorias: campanha, multiplicador e apoio institucional, além de um selo premium para organizações que se destacam nas três áreas. As empresas homenageadas recebem um selo físico e um digital, reforçando seu papel social na causa do sangue.

Entre as empresas reconhecidas está o Centro Avançado Diagnóstico por Imagem (CAD), que apoia o Hemosul e incentiva seus funcionários a doarem sangue regularmente. Solange, funcionária de serviços-gerais do CAD, ressalta a importância da doação para ajudar outras pessoas e a empresa. Stephanie Matias, assistente do departamento pessoal do CAD, explica que a empresa entende o compromisso social e concede folga como incentivo aos funcionários para que doem sangue. Ela afirma que a organização interna é feita para que o funcionário possa doar, ganhar o dia de folga, e quem precisa de sangue também é beneficiado. O reconhecimento, segundo o CAD, é um orgulho e significa que estão fazendo um bom trabalho em prol da sociedade e da saúde de Três Lagoas e região.