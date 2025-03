Empresas devem divulgar Relatório de Transparência Salarial nesta segunda-feira

O prazo para que empresas com 100 ou mais empregados baixem e publiquem o 3º Relatório de Transparência Salarial e Critérios Remuneratórios termina nesta segunda-feira (31). O documento reúne dados do eSocial e deve ser acessado por meio do Portal Emprega Brasil.

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, até a última semana, apenas 30,36% das 53.014 empresas obrigadas haviam acessado o relatório. Após o download, a publicação deve ser feita em plataformas digitais, mídias similares ou jornais, garantindo ampla visibilidade para trabalhadores e para o público.

O relatório traz informações como CNPJ do estabelecimento, número de funcionários separados por sexo, raça e etnia, valores medianos de salário e remuneração bruta, além da proporção salarial entre homens e mulheres. Não há dados pessoais, como nome ou cargo individualizado.