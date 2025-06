Encadear Summit em Três Lagoas traz palestras e sessão de negócios para conectar empreendedores

Para fortalecer o ecossistema empresarial da região da Costa Leste e criar oportunidades para os pequenos negócios, a 3ª edição do Encadear Summit será realizada no dia 10 de junho, em Três Lagoas. O evento será das 7h às 17h30, no Papillon Eventos, na BR-262, saída para Água Clara.

Promovido pelo Sebrae/MS, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), o Encadear Summit conta com apoio das empresas âncoras participantes e prefeituras dos municípios da Costa Leste. Trata-se do maior evento de encadeamento produtivo de Mato Grosso do Sul e visa aproximar os empreendedores locais das grandes empresas.