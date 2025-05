Encontro do MS Ativo reúne prefeitos e lideranças da região

Três Lagoas sediou nesta sexta-feira (16) o encontro regional do programa MS Ativo Municipalismo, promovido pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Governo e Gestão Estratégica (Segov), com apoio técnico da Secretaria-executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo (Segem). A iniciativa tem como foco apresentar o Ciclo 2025 do programa e capacitar gestores municipais.

O evento, realizado no anfiteatro da Faculdade AEMS, reuniu prefeitos e representantes de nove municípios da região: Água Clara, Aparecida do Taboado, Brasilândia, Cassilândia, Inocência, Paranaíba, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas.

Compuseram a mesa de autoridades o prefeito de Três Lagoas, Cassiano Maia; o presidente da Câmara Municipal, Antônio Empeke Junior; os secretários estaduais Jaime Verruck (Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente), Eduardo Rocha (Casa Civil) e Rodrigo Perez (Governo), além do presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro.

O secretário Rodrigo Perez destacou que o encontro apresenta as diretrizes do Ciclo 2025 e aborda temas como o Plano Plurianual (PPA) Municipal e o Contrato de Gestão Municipal — instrumentos que visam aprimorar a gestão pública com base em indicadores estratégicos e resultados.