Educação

Enem 2025 bate recorde de inscrições e movimenta estudantes de Três Lagoas

O número de candidatos supera os 4,3 milhões de 2024, atingindo patamares que reacendem o interesse dos jovens pelo acesso ao ensino superior

Pedro Tergolino

Em Três Lagoas, 3.683 estudantes já estão inscritos para o exame, que será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro. Foto: Reprodução/TVC HD.
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 promete ser histórico, registrando o maior número de inscrições desde 2020. Segundo dados do Ministério da Educação (MEC), o número de candidatos supera os 4,3 milhões de 2024, atingindo patamares que reacendem o interesse dos jovens pelo acesso ao ensino superior.

Em Três Lagoas, 3.683 estudantes já estão inscritos para o exame, que será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro. Nas escolas, o clima é de preparação intensa. Alunas como Emanuelle Leonis Freitas e Kamily Rodrigues da Silva, que farão o exame pela primeira vez como “trainees”, destacam a importância dos simulados e das orientações dos professores na construção de uma estratégia eficiente para o dia da prova.

“Principalmente a redação, que a gente está indo bem até. Estamos tirando notas boas pra não ficar com tanto medo lá na hora”, comentou Silva, que pretende cursar Medicina.

Já o estudante Lucas Pereira, de 17 anos, encara o Enem para valer. No ano passado, ele alcançou 920 pontos na redação e agora busca um desempenho ainda melhor para conquistar uma vaga em Tecnologia da Informação na UFMS.

“Acho que com mais prática eu vou chegar lá”, afirmou.

O professor de ensino médio Rafael Furlan explica que o aumento nas inscrições reflete as múltiplas oportunidades proporcionadas pelo exame.

“O Enem dá acesso ao Sisu, ao Prouni e ao Fies. Além disso, o programa Pé de Meia também incentiva alunos que pretendem cursar licenciaturas”.

Furlan ainda alerta sobre a importância da preparação emocional.

“Muitos alunos têm conhecimento, mas na hora da prova travam por não terem trabalhado o lado socioemocional”, destaca.

Com provas exigentes e grande concorrência, a recomendação é clara: investir nos estudos e cuidar da saúde mental são estratégias essenciais para garantir uma boa performance no maior exame educacional do país.

