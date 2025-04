Enem 2025: prazo para justificar ausência e solicitar isenção começa em abril

Candidatos que faltaram a um ou dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 devem justificar a ausência para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2025. O prazo será de 14 a 25 de abril, conforme edital publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O processo deve ser feito na página do participante, utilizando CPF e login no portal Gov.br. A justificativa exige documentação comprobatória, como boletim de ocorrência, atestado médico ou declaração de trabalho. Não serão aceitos documentos autodeclaratórios.

A isenção também pode ser solicitada por estudantes da rede pública, bolsistas integrais de escolas privadas, pessoas de baixa renda registradas no Cadastro Único e participantes do programa Pé-de-Meia.