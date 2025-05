Energia furtada daria para abastecer 400 casas por um mês

Entre janeiro e março deste ano, mais de 84,6 mil kilowatts de energia elétrica foram recuperados pela concessionária que administra o serviço em Três Lagoas. A energia furtada é suficiente para abastecer 400 residências durante um mês ou o município de Santa Rita do Pardo por dois dias. A distribuidora identificou 49 irregularidades no município de Três Lagoas.

De acordo com a concessionária, o monitoramento é feito 24h por dia, na zona urbana e rural, com apoio da Polícia Civil, para coibir esse tipo de crime. O furto de energia, popularmente conhecido como ‘gato’ é crime, e pode ser caracterizado quando é feito alguma ligação que não é registrada no medidor, que faz o controle de consumo.

Para alcançar o resultado, segundo a Elektro, foram realizadas ações como inspeções e regularização de clientes, com o uso de soluções inovadoras, como sensores inteligentes.