Entrega das arrecadações da Campanha do Agasalho são iniciadas em Três Lagoas

O prefeito Cassiano Maia e a primeira-dama, Kelly Abonizio, realizaram na quinta-feira (29), as primeiras entregas de roupas da Campanha do Agasalho “Três Lagoas Unida Contra o Frio”. As entregas foram antecipadas devido à frente fria que chegou em Três Lagoas.

A seleção das famílias foi feita de forma minuciosa, com início pelos bairros Jardim das Primaveras, Novo Oeste 1 e 2, e Ocupação BR-262. As famílias receberam calças, calçados, moletons e outras roupas para ajudar no enfrentamento das baixas temperaturas.

Uma das moradoras presentes, que preferiu não se identificar, agradeceu ao prefeito e à equipe pela ajuda recebida por ela e seus vizinhos: “Muito obrigado, me ajudou muito! Agora as crianças estão todas protegidas do frio, que felicidade!”, destacou a moradora do bairro.