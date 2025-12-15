Veículos de Comunicação
Equipe Arapuá/Prof. Lelão conquista o título do Campeonato Municipal de Futebol Sub-17

Na decisão, a equipe Arapuá/Prof. Lelão levou a melhor e conquistou o título ao vencer a MBV Três Lagoas/Furacão pelo placar de 1 a 0

Redação RCN67

O Campeonato Municipal Sub-17 reforça o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento do esporte de base e a valorização de novos talentos do futebol em Três Lagoas. Divulgação/Assessoria.
O domingo, 14 de dezembro, foi marcado por emoção e decisão no estádio “Madrugadão”, durante a grande final do Campeonato Municipal de Futebol Sub-17 de Três Lagoas. Mesmo sob chuva, a competição, promovida pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL), reuniu jovens talentos do futebol local e contou com a presença de familiares, torcedores e autoridades municipais.

Na decisão, a equipe Arapuá/Prof. Lelão levou a melhor e conquistou o título ao vencer a MBV Três Lagoas/Furacão pelo placar de 1 a 0. A partida foi bastante equilibrada do início ao fim, com o gol da vitória saindo nos minutos finais, garantindo muita emoção ao público presente.

Mesmo com muita chuva, o prefeito de Três Lagoas, Dr. Cassiano Maia, acompanhou a final e realizou a entrega da premiação aos atletas. Na ocasião, ele destacou a importância do incentivo ao esporte de base no município.

“Eventos como este mostram o quanto investir no esporte é investir no futuro dos nossos jovens. O Campeonato Sub-17 revela talentos e fortalece o esporte três-lagoense”, afirmou o prefeito.

Com o resultado, a MBV Bela Vista Três Lagoas/Furacão garantiu o segundo lugar, enquanto a EFMC Recanto do Galo ficou com a terceira colocação, completando o pódio da competição.
Com o encerramento do campeonato, a Copa Municipal Society também consagrou seus principais destaques individuais. O título de artilheiro ficou com Cristhoffer Brenner R. Pereira, da equipe MBV Bela Vista, enquanto a premiação de goleiro menos vazado foi conquistada por João Victor G. dos Reis, do Arapuá/Prof. Lelão.

O Campeonato Municipal Sub-17 reforça o compromisso da administração municipal com o desenvolvimento do esporte de base e a valorização de novos talentos do futebol em Três Lagoas.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas.

