Equipe Arapuá/Prof. Lelão conquista o título do Campeonato Municipal de Futebol Sub-17

O domingo, 14 de dezembro, foi marcado por emoção e decisão no estádio “Madrugadão”, durante a grande final do Campeonato Municipal de Futebol Sub-17 de Três Lagoas. Mesmo sob chuva, a competição, promovida pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (SEJUVEL), reuniu jovens talentos do futebol local e contou com a presença de familiares, torcedores e autoridades municipais.

Na decisão, a equipe Arapuá/Prof. Lelão levou a melhor e conquistou o título ao vencer a MBV Três Lagoas/Furacão pelo placar de 1 a 0. A partida foi bastante equilibrada do início ao fim, com o gol da vitória saindo nos minutos finais, garantindo muita emoção ao público presente.

Mesmo com muita chuva, o prefeito de Três Lagoas, Dr. Cassiano Maia, acompanhou a final e realizou a entrega da premiação aos atletas. Na ocasião, ele destacou a importância do incentivo ao esporte de base no município.

“Eventos como este mostram o quanto investir no esporte é investir no futuro dos nossos jovens. O Campeonato Sub-17 revela talentos e fortalece o esporte três-lagoense”, afirmou o prefeito.