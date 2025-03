Equipe de futsal para surdos de Três Lagoas conquista terceiro lugar em torneio estadual

A equipe de futsal para surdos de Três Lagoas garantiu a terceira colocação no II Open Estadual de Futsal dos Surdos, realizado no sábado (22), no Ginásio Clube Campo, em Campo Grande. O torneio foi promovido pela Federação Desportiva dos Surdos de Mato Grosso do Sul (FDSMS) e reuniu equipes de várias cidades do estado.

Formado recentemente pelo projeto da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) e da Associação dos Surdos de Três Lagoas (ASTL), o time enfrentou adversários experientes e demonstrou evolução ao longo da competição. Segundo a técnica Flávia de Araújo da Silva, a equipe superou dificuldades iniciais e melhorou sua comunicação e estratégia em quadra.

Além da equipe três-lagoense, participaram do torneio a Associação de Campo Grande dos Surdos, a Associação Naviraiense das Pessoas com Deficiência e a Associação Pantanal dos Surdos de Mato Grosso do Sul.

Equipe de Três Lagoas: