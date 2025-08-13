Equipe de Judô de Três Lagoas vence o 1º Campeonato Tomodachi em Andradina

A equipe do Projeto de Judô da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), brilhou no 1º Campeonato Tomodachi de Judô de Andradina, realizado no dia 09 de agosto, no Ginásio Municipal de Esportes “Agenor Francisco da Cunha” (Gime).

O evento reuniu cerca de 400 atletas de toda a região e foi organizado pela Associação de Judô Andradinense, em parceria com a Secretaria de Turismo, Esportes, Cultura, Lazer e Juventude de Andradina. “Tomodachi” é uma palavra japonesa que significa “amigo”, e o campeonato teve como objetivo promover a integração e valorizar a prática do judô.

Três Lagoas conquistou o título de campeã geral entre 19 agremiações participantes. A delegação da SEJUVEL foi composta por 37 atletas, com idades que variam de 7 anos até a categoria adulta, todos treinados pelo 2º Dan – Sensei Fernando, do Projeto da Sejuvel Jita-Kyoei.

O secretário da Sejuvel, Walter Dias (Hulk), esteve presente no treino da equipe, na segunda-feira (11), para parabenizar pessoalmente os atletas pelo excelente desempenho.