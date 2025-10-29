Equipe de Luta de Braço de Três Lagoas conquista títulos nacionais em torneios realizados em São Paulo

Atletas de Três Lagoas, com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), voltaram com resultados expressivos de São Paulo, onde participaram de três campeonatos de luta de braço no Distrito Anhembi nos dias 18 e 19 de outubro.

O primeiro evento, o Top-ArmBrasil – Braço Mais Forte do Brasil, realizado no dia 18 de outubro, reuniu os 10 atletas mais ranqueados do país. Três Lagoas conquistou dois títulos de peso: Izaias Pereira venceu na categoria leve, e Victor Eduardo sagrou-se campeão na categoria pesada, tornando-se os braços mais fortes do Brasil em seus respectivos pesos.

No dia 19 de outubro, o foco foi o 2º Campeonato Brasileiro Estreantes – 2026. Dos 9 atletas três-lagoense inscritos, seis subiram ao pódio. Os destaques foram Leonardo Alves Ferrari, 3º lugar até 80 kg, e o jovem Luiz Eduardo Cavaleti Duarte, de apenas 15 anos, que conquistou o 1º lugar no pódio na categoria livre.

O Olympia Amateur Luta de Braço, realizado no dia 19 de outubro, teve a delegação maior, com 34 atletas competindo nas categorias masculina (somente braço direito) e feminina (somente braço direito), a equipe trouxe 19 medalhas para Três Lagoas: 7 ouros, 6 pratas e 6 bronzes.