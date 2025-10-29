Veículos de Comunicação
Equipe de Luta de Braço de Três Lagoas conquista títulos nacionais em torneios realizados em São Paulo

Eles participaram de três campeonatos de luta de braço no Distrito Anhembi nos dias 18 e 19 de outubro

Redação RCN67

Três Lagoas conquistou dois títulos de peso: Izaias Pereira venceu na categoria leve, e Victor Eduardo sagrou-se campeão na categoria pesada, tornando-se os braços mais fortes do Brasil em seus respectivos pesos. Foto: Divulgação/Assessoria.
Atletas de Três Lagoas, com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), voltaram com resultados expressivos de São Paulo, onde participaram de três campeonatos de luta de braço no Distrito Anhembi nos dias 18 e 19 de outubro.

O primeiro evento, o Top-ArmBrasil – Braço Mais Forte do Brasil, realizado no dia 18 de outubro, reuniu os 10 atletas mais ranqueados do país. Três Lagoas conquistou dois títulos de peso: Izaias Pereira venceu na categoria leve, e Victor Eduardo sagrou-se campeão na categoria pesada, tornando-se os braços mais fortes do Brasil em seus respectivos pesos.

No dia 19 de outubro, o foco foi o 2º Campeonato Brasileiro Estreantes – 2026. Dos 9 atletas três-lagoense inscritos, seis subiram ao pódio. Os destaques foram Leonardo Alves Ferrari, 3º lugar até 80 kg, e o jovem Luiz Eduardo Cavaleti Duarte, de apenas 15 anos, que conquistou o 1º lugar no pódio na categoria livre.

O Olympia Amateur Luta de Braço, realizado no dia 19 de outubro, teve a delegação maior, com 34 atletas competindo nas categorias masculina (somente braço direito) e feminina (somente braço direito), a equipe trouxe 19 medalhas para Três Lagoas: 7 ouros, 6 pratas e 6 bronzes.

O presidente da Federação Sul-Mato-Grossense de Luta de Braço, José Carlos Vicente Queiroz, elogiou a performance.

“O empenho, a garra e a determinação de todos os atletas que garantiram mais um resultado expressivo”.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

