Equipe de Muay Thai de Três Lagoas conquista medalhas em Campo Grande

A delegação três-lagoense conquistou um total de sete medalhas, sendo cinco de ouro e duas de prata

Redação RCN67

Atletas de Três Lagoas voltaram a se destacar no cenário esportivo estadual ao conquistarem importantes resultados no Muay Thai. Com o apoio da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), a equipe Lycans Club participou, neste domingo (14), do festival de lutas Kombat 2, realizado no Círculo Militar de Campo Grande. Encerrando o ano esportivo com chave de ouro, a delegação três-lagoense conquistou um total de sete medalhas, sendo cinco de ouro e duas de prata, demonstrando alto nível técnico e preparação dos atletas.

As medalhas de ouro foram conquistadas por Emilly Oliveira, atual campeã brasileira de Muay Thai, na categoria sub-17 até 70 kg; Pietro Marques, na categoria sub-16 até 57 kg; Rafael Armando, na categoria adulto até 71 kg; Gabriela Tomaz, na categoria adulto até 51 kg; e Matheus Henrique Medeiros, na categoria adulto até 75 kg. Já as medalhas de prata ficaram com Miguel Fidêncio, na categoria adulto até 60 kg, e Anderson Silva, conhecido como “Lobão”, na categoria peso pesado. O treinador da equipe, Lê Alencar, destacou a dedicação e o esforço dos atletas ao longo de todo o ano, ressaltando que os resultados são fruto de muito trabalho e disciplina. Ele também agradeceu o apoio da Prefeitura de Três Lagoas, do prefeito Cassiano Maia, da Sejuvel e do secretário Hulk, especialmente pelo suporte com o transporte da equipe.

Com os bons resultados alcançados em 2025, a equipe já projeta um 2026 ainda mais promissor, com novos desafios e a expectativa de representar Três Lagoas em competições de nível internacional, incluindo o Mundial de Muay Thai, que será realizado em Bangkok, na Tailândia.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas.

