Equipe de natação de Três Lagoas conquista 28 medalhas no Torneio Regional em Presidente Prudente

A equipe de natação da Prefeitura de Três Lagoas, sob a liderança técnica de Rustem Leal Irabi, retornou com um desempenho espetacular do Torneio Regional realizado no sábado (25), no Complexo Olímpico Antônio Macca, em Presidente Prudente (SP).

Composta por 12 atletas dedicados, o time três-lagoense conquistou um total expressivo de 28 medalhas, solidificando sua força nas piscinas paulistas. O resultado final foi um pódio com 6 ouros, 9 pratas e 13 bronzes.

O técnico da equipe enfatizou que a comunidade aquática local expressa profunda gratidão à Prefeitura de Três Lagoas, especialmente à Sejuvel, pelo apoio fundamental que possibilitou a participação da equipe no torneio.

Destaques individuais na coleta de ouros: