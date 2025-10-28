Equipe de natação de Três Lagoas conquista 28 medalhas no Torneio Regional em Presidente Prudente

A equipe de natação da Prefeitura de Três Lagoas, sob a liderança técnica de Rustem Leal Irabi, retornou com um desempenho espetacular do Torneio Regional realizado no sábado (25), no Complexo Olímpico Antônio Macca, em Presidente Prudente (SP).
Composta por 12 atletas dedicados, o time três-lagoense conquistou um total expressivo de 28 medalhas, solidificando sua força nas piscinas paulistas. O resultado final foi um pódio com 6 ouros, 9 pratas e 13 bronzes.
O técnico da equipe enfatizou que a comunidade aquática local expressa profunda gratidão à Prefeitura de Três Lagoas, especialmente à Sejuvel, pelo apoio fundamental que possibilitou a participação da equipe no torneio.
Destaques individuais na coleta de ouros:
- Samuel Hiroaki – brilhou com três medalhas de ouro (50m Costas, 50m Borboleta e 100m Livre), além de um bronze no revezamento.
- Clara Aguirre Rocha – conquistou o ouro nos 50m Costas, somou mais duas pratas e um bronze no revezamento.
- Luana Gasque – garantiu o ouro nos 50m Peito e no revezamento foi bronze.
- Kassandra Potiguara – dominou os 200m Costas, levando o ouro, e conquistou prata nos 100m Costas.
Os atletas demonstraram excelência em todas as categorias disputadas.
Outras conquistas importantes:
- Ester Marques – fechou com três pratas (50m Livre, 50m Peito e 50m Borboleta), além de um bronze no revezamento.
- Nicolas Freitas – levou prata nos 50m Peito e um bronze no revezamento.
- Estevão Campos – garantiu prata nos 50m Costa e bronze nos 100m Costa, além de bronze no revezamento.
- Enzo Gabriel – conquistou prata nos 50m Borboleta e bronze nos 50m Peito.
- Sara Marques e Safira Garcia – foram bronzes importantes nas provas de Peito e Costas, respectivamente.
O time também garantiu um bronze no Revezamento 4 x 50m Medley, com a participação de Maria Luiza Pacheco e Francisco Leite, somando-se aos demais revezamentos.
A equipe de natação de Três Lagoas prova mais uma vez que o investimento no esporte local gera excelentes resultados.
*Informações da Prefeitura de Três Lagoas