Equipe OT Marrucos vence AE Cavaquinho nos pênaltis e conquista a taça de campeão do Sênior 45+

O famoso gramado do Estádio Benedito Soares da Motta, o “Madrugadão”, foi palco de uma verdadeira batalha de gigantes na noite de sexta-feira (17), com a grande final do Campeonato Municipal Sênior 45+.

A competição, organizada pela Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel) da Prefeitura de Três Lagoas, provou mais uma vez que a experiência e a paixão pelo futebol não têm idade. Em um duelo emocionante entre as equipes OT Marrucos e AE Cavaquinho FC/AABB, o título foi decidido de forma acirrada nos pênaltis.

OURO E PRATA

Com a tensão no ar, o OT Marrucos demonstrou nervos de aço, superando o rival por 3 a 2 nas penalidades máximas após um empate emocionante no tempo normal. A vitória coroou a determinação do time, que levantou a merecida taça e levou para casa a premiação em dinheiro. O AE Cavaquinho FC/AABB, vice-campeão, deu um show de técnica e honrou a camisa até o último chute.

BRONZE

Mais cedo, a disputa pelo terceiro lugar viu o Real Matismo superar o Amigos do Tíziu, garantindo a medalha de bronze e encerrando sua participação com um resultado positivo.