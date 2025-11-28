Equipe Sub-16 de Três Lagoas garante vaga na final da Copa Ame em Araçatuba

A equipe Sub-16 da Sejuvel Três Lagoas está classificada para a grande final da Copa Ame – Araçatuba Série “A”, um dos maiores eventos de base da região, que reúne categorias do Sub-10 ao Sub-18 nas séries A e B. A competição chega à sua fase decisiva neste fim de semana, com as partidas finais marcadas para o município de Guararapes (SP), a partir das 7h30 da manhã.

A participação dos atletas três-lagoenses é resultado do trabalho contínuo desenvolvido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Sejuvel), que tem investido na formação esportiva e na valorização das categorias de base. Por meio de treinamentos regulares e acompanhamento técnico qualificado, a equipe conquistou seu espaço entre os melhores da competição. Na partida decisiva, a equipe de Três Lagoas entrará em campo às 10h30 e enfrentará o Operário de Araçatuba, atual campeão.

Segundo o técnico da equipe de Três Lagoas, Renato Ribeiro, a classificação para a final é resultado da dedicação e disciplina dos jovens atletas. “Esse grupo trabalha com seriedade desde o início da temporada. Eles entraram nesta copa preparados e chegar à final é uma conquista de todos (atletas, famílias e da Sejuvel), que nos dá suporte. Agora vamos em busca de finalizar essa campanha com ainda mais foco e confiança”, destacou o treinador.

Um dos destaques da final será a utilização da cabine de VAR, garantindo maior precisão e transparência nas decisões das partidas, um diferencial que reforça a organização da Copa Ame Regional e proporciona mais profissionalismo aos jovens atletas.