Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Esportes

Equipe Sub-16 de Três Lagoas garante vaga na final da Copa Ame em Araçatuba

A competição chega à sua fase decisiva neste fim de semana

Redação RCN67

Segundo o técnico da equipe de Três Lagoas, Renato Ribeiro, a classificação para a final é resultado da dedicação e disciplina dos jovens atletas. Foto: Divulgação/Assessoria.
Segundo o técnico da equipe de Três Lagoas, Renato Ribeiro, a classificação para a final é resultado da dedicação e disciplina dos jovens atletas. Foto: Divulgação/Assessoria.

A equipe Sub-16 da Sejuvel Três Lagoas está classificada para a grande final da Copa Ame – Araçatuba Série “A”, um dos maiores eventos de base da região, que reúne categorias do Sub-10 ao Sub-18 nas séries A e B. A competição chega à sua fase decisiva neste fim de semana, com as partidas finais marcadas para o município de Guararapes (SP), a partir das 7h30 da manhã.

A participação dos atletas três-lagoenses é resultado do trabalho contínuo desenvolvido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Sejuvel), que tem investido na formação esportiva e na valorização das categorias de base. Por meio de treinamentos regulares e acompanhamento técnico qualificado, a equipe conquistou seu espaço entre os melhores da competição. Na partida decisiva, a equipe de Três Lagoas entrará em campo às 10h30 e enfrentará o Operário de Araçatuba, atual campeão.

Segundo o técnico da equipe de Três Lagoas, Renato Ribeiro, a classificação para a final é resultado da dedicação e disciplina dos jovens atletas. “Esse grupo trabalha com seriedade desde o início da temporada. Eles entraram nesta copa preparados e chegar à final é uma conquista de todos (atletas, famílias e da Sejuvel), que nos dá suporte. Agora vamos em busca de finalizar essa campanha com ainda mais foco e confiança”, destacou o treinador.

Um dos destaques da final será a utilização da cabine de VAR, garantindo maior precisão e transparência nas decisões das partidas, um diferencial que reforça a organização da Copa Ame Regional e proporciona mais profissionalismo aos jovens atletas.

Notícias Relacionadas

Para quem não puder acompanhar presencialmente, todas as finais serão transmitidas ao vivo pelo canal @tvame2025 no YouTube, permitindo que familiares, torcedores e a comunidade esportiva de Três Lagoas acompanhem e torçam pelos talentos locais.

A Sejuvel parabenizou os atletas, comissão técnica e familiares pelo empenho e convida a população a continuar na torcida pela equipe Sub-16, que leva o nome de Três Lagoas com orgulho e determinação.

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos