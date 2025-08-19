Equipe sub-19 de Três Lagoas é campeão da XIV Copa Pantanal de Voleibol

A equipe Apas/Sejuvel sub-19 masculino conquistou o título da XIV Copa Pantanal de Voleibol, realizada entre os dias 14 e 17 de agosto, em Campo Grande. Representando o município de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), o time se destacou na competição e levantou o troféu de campeão.

Na fase de grupos, os três-lagoenses venceram na fase de grupos os times da cidade de Bonito e Campo Grande, por 2 sets a 0, na semifinal superaram a equipe de Dourados pelo mesmo placar e na grande final, confirmaram a excelente campanha derrotando o time da capital CT Calebes.

A Classificação final ficou: 1º lugar – Apas/Sejuvel (Três Lagoas), 2º lugar – CT Calebes (Campo Grande) e 3º lugar – Bonito.