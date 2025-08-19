Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

Título

Equipe sub-19 de Três Lagoas é campeão da XIV Copa Pantanal de Voleibol

O torneio foi realizado entre os dias 14 e 17 de agosto, em Campo Grande

Redação RCN67

Além do título do sub-19 masculino, Três Lagoas também esteve representada nas categorias sub-15 e sub-19 feminino, que não conseguiram avançar a fase de grupos. Foto: Divulgação.
Além do título do sub-19 masculino, Três Lagoas também esteve representada nas categorias sub-15 e sub-19 feminino, que não conseguiram avançar a fase de grupos. Foto: Divulgação.

A equipe Apas/Sejuvel sub-19 masculino conquistou o título da XIV Copa Pantanal de Voleibol, realizada entre os dias 14 e 17 de agosto, em Campo Grande. Representando o município de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), o time se destacou na competição e levantou o troféu de campeão.

Na fase de grupos, os três-lagoenses venceram na fase de grupos os times da cidade de Bonito e Campo Grande, por 2 sets a 0, na semifinal superaram a equipe de Dourados pelo mesmo placar e na grande final, confirmaram a excelente campanha derrotando o time da capital CT Calebes.

A Classificação final ficou: 1º lugar – Apas/Sejuvel (Três Lagoas), 2º lugar – CT Calebes (Campo Grande) e 3º lugar – Bonito.

Notícias Relacionadas

Além do título do sub-19 masculino, Três Lagoas também esteve representada nas categorias sub-15 e sub-19 feminino, que não conseguiram avançar a fase de grupos.

A Copa Pantanal é organizada com apoio da Setesc (Secretaria Estadual de Turismo, Esporte e Cultura), Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer), Funesp (Fundação Municipal de Esporte) e Círculo Militar, e serve como base para a seleção dos atletas que irão compor a equipe de Mato Grosso do Sul no Campeonato CBI de Voleibol.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos